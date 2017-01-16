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ВСУ три раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Новороссия

ВСУ три раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Сегодня 15:26
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ВСУ три раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, 16 января. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины три раза обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве  отметили, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. За минувшую неделю более 30 военнослужащих из 14-й и 24-й бригад ВСУ самовольно покинули свои части. При этом большая часть контрактников ВСУ не желает продолжать службу в рядах украинской армии, в связи с чем солдаты и офицеры массово отказываются продлевать свои контракты.

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