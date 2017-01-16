FAN-TV Лента новостей
Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева
Украина

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева

Сегодня 15:17
276

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева

Киев, 16 января. Отец солдата Сергея Петрика, Виктор Петрик, вышел к зданию генеральной прокуратуры Украины вместе со своей женой и друзьями, чтобы обвинить прокуроров в преступлении, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Родители погибшего солдата держали в руках его фотографии и флаг Украины, Виктор Петрик с мегафоном в руках рассказывал прохожим, что случилось с его сыном на Восточном фронте. 

«Прошло два года с тех пор, как мой сын был убит своими же офицерами под Волновахой. Мой сын сам пошел в первую волну мобилизации, был механиком по ремонту техники в первой отдельной танковой бригаде. 22 февраля 2015 года его убили в селе Златоустовка Волновахского района. А мне написали, что это было самоубийство – якобы мой сын напился и сам себя застрелил из автомата Калашникова. Это вранье, я проводил расследование, невозможно было застрелиться так, как описано было офицерами. И это далеко не первый случай, когда убивают людей, а потом пишут, что самоубийство и алкоголь. Мне сразу сказали, что никаких денег выплачивать не будут, потому что мой сын якобы сам себя убил», - сообщил Виктор Петрик корреспонденту ФАН. 

По словам Петрика, офицеры этой части занимались кражами казенного топлива, боеприпасов, продуктов питания, а также контролировали контрабанду через линию фронта и мародерство на оккупированных ВСУ территориях Донбасса. По версии отца, солдата убили за то, что он обещал рассказать правду о том, что творилось в части.
 

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева
«При такой власти шансов добиться справедливости нет. Надо менять власть. Раз власть не хочет раскрывать преступления, надо ее гнать. И вот что важно – убийц моего сына повысили в званиях и должностях. Так может и мне надо грохнуть кого-то из военной прокуратуры, чтобы меня тоже повысили?», - заявил Виктор Петрик и пообещал, что уже в ближайшее время снова придет к зданию генеральной прокуратуры и «сделает такое, что ужаснется не только Украина, а весь мир».

Ранее, в августе прошлого года, Виктор Петрик сообщил журналистам подробности своего расследования, согласно которым военные власти давно маскируют убийства солдат под самоубийства. Однако всего одно украинское СМИ согласилось рассказать об этом своим читателям, при этом ни генеральная, ни военная прокуратура не заинтересовались этой информацией.

Примечательно, что о сегодняшней акции в Киеве не сообщило ни одно местное СМИ. 

комментарии
Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
Новости партнеров
Эксклюзив

Обама не соврал: почему американцы доверяют Путину больше, чем своему правительству

Сегодня 15:35
134

Дейнего: Безопасность людей в ЛНР важнее неудобств на границе с ДНР

Сегодня 15:26
124

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева

Сегодня 15:17
270

Будущее «украинского вопроса»: Корнилов оценил последний визит Байдена в Киев

Сегодня 15:14
297

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сегодня 14:23
262
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Красноуральская банда перед расстрелом сторожей терроризировала химзавод два года

15:54

В Алеппо российские военные используют боевую технику в качестве хлебовозов

15:54

ЛНР заявила о прибытии иностранных наемников на линию разграничения в Донбассе

15:52

Православный храм в Киеве закидали «коктейлями Молотова»

15:52

Убийцу российского посла в Турции захоронили на безымянном кладбище

15:44

Ученые назвали идеальный возраст для покупки ребенку смартфона

15:44

Донецк, Ясиноватая и юг ДНР приняли на себя более 1000 ударов ВСУ

15:41

Обама не соврал: почему американцы доверяют Путину больше, чем своему правительству

15:35

Стас Михайлов поделился с фанатами «другим ракурсом» своей жены

15:30

Мужчина и девушка сгорели в шиномонтажной мастерской в Подмосковье

15:29

Личинки опасного паразита угрожают любителям суши

15:29

Дейнего: Безопасность людей в ЛНР важнее неудобств на границе с ДНР

15:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Красноуральская банда перед расстрелом сторожей терроризировала химзавод два года
Читать
Закрыть