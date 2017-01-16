Audi прекратил сборку седанов А6 и А8 в Калуге

Калуга, 16 января. Немецкий производитель Audi свернул сборку седанов А6 и А8 в Калуге.

Такое решение стало итогом производственной акклиматизации к потребностям автомобильного рынка. В настоящее время на отделении концерна Volkswagen от Audi в Калуге остался только кроссовер Q7, который до сих пор востребован на рынке.

Как стало известно, причиной ухода указанных моделей с рынка стал низкий спрос на А6 и А8. Низкий спрос спровоцировали изменения валютного курса.

Отмечается, что производитель Audi не делал никаких шагов, чтобы локализовать выпуск иномарок, а вместо этого решил вывести точки производства за рубеж.

Однако эксперты считают, что седан А8 все-таки вернется в российскую страну, поскольку наконец-то оснастит авто системой экстренного реагирования.