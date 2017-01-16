Бизнес-омбудсмен России улетел в США на инаугурацию Трампа

Москва, 16 января. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов улетел в США, чтобы принять участие в инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, заявила глава аппарата бизнес-омбудсмена Татьяна Марченко.

Российский бизнес-омбусмен будет присутствовать на инаугурации Трампа в США.

«Он (Титов. — Прим. ФАН) уже улетел в США, чтобы принять участие», — пояснила Марченко.

До дня инаугурации избранного президента США осталось несколько дней. Накануне, 15 января, Трамп в Facebook запустил обратный отсчет до дня вступления в должность президента Соединенных Штатов.