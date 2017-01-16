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ЛНР рубит окно в Европу: Дейнего рассказал об итальянском пути для Донбасса
Новороссия

ЛНР рубит окно в Европу: Дейнего рассказал об итальянском пути для Донбасса

Сегодня 16:16
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Дейнего рассказал о перспективах развития МИД в ЛНР

Развитие сотрудничества со странами ближнего зарубежья — одна из основных задач каждого молодого государства. Однако если само это государство является непризнанным, то у него тут же возникает множество проблем.

Так, многие жители в ЛНР искренне недоумевают, почему в ДНР уже есть отдельное ведомство по международному сотрудничеству (МИД), а в ЛНР до сих пор оно учреждено не было. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил подробности этого вопроса у полпреда ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего.

Владислав Дейнего

По словам Дейнего, у Луганской народной республики уже имеются очень тесные связи с профсоюзами Италии. Например, недавно в Луганске был открыт Центр итальянской культуры, где группы, набранные из всех желающих, смогут обучаться итальянскому языку у его носителей.

«Говорить о полноценных дипломатических отношениях пока рано: мы идем немного по другому пути. Мы работаем с теми организациями, которые легальны в Италии. Прежде всего, это профсоюзы. На этом уровне нам удалось добиться очень серьезных успехов хотя бы потому, что на международном конгрессе профсоюзов были наши представители, которые принимали полноценное участие в этих мероприятиях. А представители нашего МИД, скажем, на территории европейского государства вряд ли получат официальное приглашение на приемы этих же структур. То есть в одном ранге мы работать с ними не сможем», — рассуждает Дейнего.

Чтобы открыть полноценное представительство, необходимы дипломатические отношения с другими государствами.

«МИД целесообразен только тогда, когда он имеет какие-то реальные перспективы. Пока что общаться мы можем только с Осетией — у нас там есть официальный представитель. Он не в структуре МИД, но тем не менее. Представитель Осетии, в свою очередь, есть здесь. Пока мы не рассматриваем такого варианта развития событий — создания МИД, но завтра — да, возможно», — прокомментировал ФАН полпред ЛНР.

По его словам, сейчас руководители республики изучают и практику Донецка, но все же ЛНР пока намерена идти по своему вектору развития.

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Анастасия Вальдамирова
#лнр #владислав дайнего
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