«Адмирал Нахимов» получит мощный бортовой компьютер

Северодвинск, 16 января. Объединенная приборостроительная корпорация разработала новый бортовой компьютер для тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит ремонт и глубокую модернизацию, которые должны завершиться к 2020 году. Судоремонтный завод обновляет системы жизнеобеспечения, энергосистемы и радиотехническое вооружение корабля. В ближайшее время начнется замена комплексов артиллерийского и ракетного вооружения. Новый компьютерный блок позволит прогнозировать различные варианты событий, что поможет командиру корабля выбирать стратегию в ведении боя. Также управляющая система позволит вести видеосвязь со всеми отсеками атомного крейсера.