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Личинки опасного паразита угрожают любителям суши
Технологии

Личинки опасного паразита угрожают любителям суши

Сегодня 15:29
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Суши

Прага, 16 января. Исследователи из Чешской академии наук предупредили любителей суши, что их может ждать встреча с возбудителем дифиллоботриоза. Опасный паразит встречается не только в лососях у побережья Японии и Камчатки, но и в организме разных рыб на обоих берегах Тихого океана.

Diphyllobothrium nihonkaiense  — гельминт, возбудитель болезни, которая проявляется диспептическими расстройствами и возможным развитием B12-дефицитной анемии, сообщает «Индикатор». Места обитания паразита уже не ограничены Приморьем и водами Японского моря. Личинки обнаружили в мускулатуре горбуши, нерки и других лососевых рыб на побережье Тихого океана в США.

Тихоокеанский лосось часто экспортируется без заморозки (для использования в суши), рыба просто лежит на льду, просто на льду, плероцеркоиды легко переживают транспортировку и попадают в другие страны. К счастью, указанная болезнь легко излечима.

Ранее Газета.Ru сообщила о случае в Москве, когда злоумышленники на иномарке вырвали из рук курьера пакет с суши и умчались.

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Таисия Григорьева
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