Полиция задержала подозреваемых в расстреле охранников уральского химзавода

Свердловская область, 16 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех безработных мужчин, которые подозреваются в вооруженном нападении на охранников химического завода в Красноуральске. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба областного управления МВД Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, двое подозреваемых ранее отбывали наказания за совершение краж и угонов. По словам полицейских, в декабре 2016 года злоумышленники попытались украсть металлолом, однако им помешали охранники предприятия.

Как сообщало агентство URA.RU, в результате инцидента на химзаводе в Свердловской области два человека получили ранения.

Читайте по теме: МВД раскрыло подробности нападения на уральский завод по производству взрывчатки