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Московская биржа приостановила торги по неизвестной причине
Экономика

Московская биржа приостановила торги по неизвестной причине

Сегодня 15:03
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Московская биржа приостановила торги по неизвестной причине

Москва, 16 января. Московская биржа в понедельник приостановила торги на фондовом рынке. Об этом говорится сегодня в сообщении организатора торгов.

Сообщается, что Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке сегодня по состоянию на 14.34 по московскому времени. В настоящее время причины данного решения уточняются.

О времени возобновления торгов будет проинформировано позднее.

Напомним, в конце декабря минувшего года стало известно, что торги соглашениями на поставку российского сахара начнутся на Московской бирже в начале этого года.

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Дана Балан
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