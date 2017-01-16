Московская биржа приостановила торги по неизвестной причине

Москва, 16 января. Московская биржа в понедельник приостановила торги на фондовом рынке. Об этом говорится сегодня в сообщении организатора торгов.

Сообщается, что Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке сегодня по состоянию на 14.34 по московскому времени. В настоящее время причины данного решения уточняются.

О времени возобновления торгов будет проинформировано позднее.

Напомним, в конце декабря минувшего года стало известно, что торги соглашениями на поставку российского сахара начнутся на Московской бирже в начале этого года.