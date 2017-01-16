Директор Театра.doc рассказала, что натворил сбежавший из России Павленский

16 Января 2017 15:02 59



Москва, 16 января. Директор Театра.doc Елена Гремина обвинила сбежавшего из России художника Петра Павленского в попытке изнасилования актрисы театра, а также в избиении ее экс-бойфренда. По данным источника в правоохранительных органах, акционисту инкриминируют совершение преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера». Потерпевшей выступает актриса Театра.doc. Анастасия Слонина.

Однако директор театра заявляет, что помимо этого художник обвиняется в избиении её бывшего молодого человека. «Хочу сказать, что это не единственное уголовное дело Павленского, он просто об этом не говорит. Есть ещё одно дело: по избиению бывшего бойфренда Слониной. Но его он не упоминает, — заявила Гремина телеканалу Life.

По ее словам, она собственными глазами видела видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение Павленского на бывшего возлюбленного Слониной. «Петр Павленский ногами избивает человека, бывшего бойфренда Слониной, а трое людей его держат», — добавила она.

По последним данным, из России Павленский вместе с семьей уехал во Францию, где намерен просить политического убежища.