Медведев одобрил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

16 Января 2017 14:59 33

Горки, 16 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление, которое устанавливает правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом глава правительства сообщил в ходе встречи с вице-премьерами.

Он пояснил, что данный документ повысит эффективность работы государственных структур в сфере ЖКХ.

«Документ повысит прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», — сказал Медведев.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что данный документ позволит общественным организациям осуществлять контроль деятельности управляющих компаний, а также ресурсоснабжающих организаций.