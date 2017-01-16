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Экономика

Медведев одобрил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

16 Января 2017 14:59
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Медведев одобрил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

Горки, 16 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление, которое устанавливает правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом глава правительства сообщил в ходе встречи с вице-премьерами.

Он пояснил, что данный документ повысит эффективность работы государственных структур в сфере ЖКХ.

«Документ повысит прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», — сказал Медведев.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что данный документ позволит общественным организациям осуществлять контроль деятельности управляющих компаний, а также ресурсоснабжающих организаций.

Кирилл Иванов

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