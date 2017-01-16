Обама шокирован возрастающим доверием американцев к Путину

16 Января 2017 14:59 56

Вашингтон, 16 января. Президент США Барак Обама поделился ощущением, что американские граждане стали больше доверять главе России Владимиру Путину, чем властям Соединенных Штатов.

«Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США. Это что-то новое», — сказал Обама в интервью телеканалу CBS.

По словам американского лидера, граждане США уже позабыли, каково это — быть в одной команде. Как передает «Свободная пресса», о возрастающем доверии американцев к властям России Обама рассуждал в контексте обвинений в адрес Москвы после кибератак на Демократическую партию США.

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