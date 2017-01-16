Православный храм в Киеве закидали «коктейлями Молотова»

Киев, 16 января. Неизвестные преступники закидали «коктейлями Молотова» деревянное здание православного храма святителя Петра Могилы в Киеве. Настоятель церкви рассказал, что пожар не возник лишь чудом: бутылки отлетели от стен.

Священнослужитель убежден, что храм хотели сжечь охотники за землей, на которой стоит церковь. Участок очень дорогой, пояснил протоиерей Иоанн Тронько в комментариях телеканалу Life. «Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен», — добавил он. Кроме того, священник отметил, что от агрессивных действий инвесторов, которые хотят построить на месте церкви мноэтажку, приход страдает вот уже полгода, а 5 января его уже пытались сжечь. В результате обгорел фасад храма.

Храм принадлежит канонической Украинской православной церкви. В пресс-службе Информационно-просветительского отдела УПЦ факт попытки поджога подтвердили. Сейчас злоумышленников ищет полиция, уточняет Interfax.