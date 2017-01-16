FAN-TV Лента новостей
Пушков о словах Трампа про НАТО: Альянс утратил смысл бытия 25 лет назад
Политика

Пушков о словах Трампа про НАТО: Альянс утратил смысл бытия 25 лет назад

Сегодня 15:13
37

Пушков о словах Трампа про НАТО: Альянс утратил смысл бытия 25 лет назад

Москва, 16 января. Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, что сразу же вызвало беспокойство со стороны Североатлантического альянса. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, существование НАТО потеряло смысл уже после окончания холодной войны.

Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что критику Трампа в НАТО восприняли с обеспокоенностью. Американский миллиардер упрекнул альянс в отсутствии борьбы с терроризмом. 

«Берлин тревожит заявление Трампа, что НАТО устарела. Но это правда: устарела на 25 лет. С окончанием холодной войны НАТО потеряла главный смысл бытия», — написал член Совета Федерации РФ Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Читайте также: Изменения неизбежны: Трамп твердо решил взяться за реорганизацию НАТО.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева

Сегодня 15:17
37

Будущее «украинского вопроса»: Корнилов оценил последний визит Байдена в Киев

Сегодня 15:14
55

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сегодня 14:23
168

Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

Сегодня 14:15
353

Ответ «меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека

Сегодня 13:45
294
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева

15:17

Полиция задержала подозреваемых в расстреле охранников уральского химзавода

15:15

Будущее «украинского вопроса»: Корнилов оценил последний визит Байдена в Киев

15:14

Пушков о словах Трампа про НАТО: Альянс утратил смысл бытия 25 лет назад

15:13

Российские танкисты проведут крупномасштабные учения в Абхазии

15:07

Московская биржа приостановила торги по неизвестной причине

15:03

Директор Театра.doc рассказала, что натворил сбежавший из России Павленский

15:02

Российские ученые создали уничтожающие рак наночастицы

15:00

Обама шокирован возрастающим доверием американцев к Путину

14:59

Медведев одобрил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

14:59

Мужчина открыл стрельбу около начальной школы в Глазго

14:56

Глава Национального театра Греции раскрыл главный секрет удачной постановки

14:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Виктор Петрик пригрозил «грохнуть чинов» из генпрокуратуры Киева
Читать
Закрыть