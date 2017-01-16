Пушков о словах Трампа про НАТО: Альянс утратил смысл бытия 25 лет назад

Москва, 16 января. Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, что сразу же вызвало беспокойство со стороны Североатлантического альянса. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, существование НАТО потеряло смысл уже после окончания холодной войны.

Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что критику Трампа в НАТО восприняли с обеспокоенностью. Американский миллиардер упрекнул альянс в отсутствии борьбы с терроризмом.

«Берлин тревожит заявление Трампа, что НАТО устарела. Но это правда: устарела на 25 лет. С окончанием холодной войны НАТО потеряла главный смысл бытия», — написал член Совета Федерации РФ Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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