Действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама признал, что американцы доверяют главе российского государства Владимиру Путину больше, чем правительству США. Это редкий случай, когда Обама не соврал, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Действующий хозяин Белого Дома подчеркнул, что якобы имевшие место «хакерские атаки» со стороны Российской Федерации не удивили его, однако у него появилось беспокойство, что президенту России Владимиру Путину сейчас американцы доверяют больше, чем своим политикам.

«Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США», — подчеркнул действующий глава государства.

«Какие бы речи не высказывал Барак Обама, чтобы привлечь внимание СМИ к своей фигуре, — это уже не важно. Он может себя объявить хоть белым, как Майкл Джексон, хоть геем, хоть женщиной, его репутации ничего не поможет. Он уже даже не хромая утка, он в финале своей политической карьеры, и всерьез рассматривать его заявления как могущие повлиять на дальнейший политический процесс я бы не стал. Тем не менее, эти заявления делаются не только для того, чтобы максимально оставить след в американской истории, но и для того, чтобы осложнить деятельность избранного президента Дональда Трампа, настроив против него часть американского общества. Наиболее леворадикальные и так против Трампа, который поддерживал демократов, и сейчас предпринимаются попытки пошатнуть и зародить сомнения у другой аудитории. И такие меры, как визит Джо Байдена в Киев, например, тому подтверждение», — поясняет позицию Обамы Асафов.

При этом политический аналитик уверен в том, что если разбирать саму суть высказываний Обамы, то становится ясно, что на этот раз лидер США сказал правду, и для простых американцев, обсуждающих политическую жизнь США в Интернете, Владимир Путин является популярной фигурой.

«Они видят в нем человека, который не воспринимает ценности мультикультурализма. В основе американского государства стоят традиционные ценности, пусть в протестантском изложении, но, тем не менее, такие ценности как семья, христианство и так далее, являются основой американского образа жизни. И попытки их видоизменить, подвергнуть диверсии, у большей части американского общества вызывает протесты, поэтому Владимир Путин им симпатичен. Возможно, это какой-то выдуманный Владимир Путин, тот Путин, которого они себе представляют. И тем не менее, он им симпатичен, они ему доверяют. И шаги правительства, которые не укладываются в их понимании, такие, как, например, «Obamacare» действительно вызывают у них раздражение. Так что в данном высказывании Обамы есть совершенно четкий смысл, и можно поздравить его с тем, что он сказал наконец правду», — заключил политолог.

Напомним, в октябре минувшего года спецслужбы США заявили, что кибератаки на избирательные системы страны якобы осуществлялись по указанию Кремля. При этом власти Соединенных Штатов не стали подкреплять свои утверждения убедительными доказательствами. В свою очередь российская сторона не раз подчеркивала, что не имеет отношения к утечкам данных, и называла обвинения США голословными.