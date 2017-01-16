Российские ученые создали уничтожающие рак наночастицы

Москва, 16 января. Российские и финские биологи заявили, что смогли создать уникальный тип наночастиц, которые помогут уничтожить рак в организме человека.

По словам специалистов, особенность созданных наночастиц является возможность заполнения химиотерапией с последующей «доставкой» токсичных веществ в злокачественное образование.

«После этого мы проводили наночастицы либо через инфракрасное, либо же через электромагнитное облучение, — рассказали эксперты. — В условиях такого рода температура образцов существенно повышалась. Полимерное покрытие сужалось, а действующее вещество выходило сквозь пористую поверхность».

По мнению ученых, это может стать принципиально новым методом борьбы с раком. Наночастицы играют роль «грузовиков», которые доставляют опасные молекулярные соединения в опухоль, чтобы разграничивать их действие и снизить дозу, необходимую для уничтожения раковых клеток.

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