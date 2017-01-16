Российские танкисты проведут крупномасштабные учения в Абхазии

Сухум, 16 января. В тактических учениях в Абхазии и Краснодарском крае будут задействованы более двух тысяч российских военнослужащих.

На полигонах Гудаута, Нагвалоу и Молькино бойцы будут оттачивать навыки огневой, инженерной, тактической и специальной подготовки. Мотострелковые подразделения в новейшей экипировке «Ратник» выполнят стрельбы из штатного вооружения и отработают взаимодействие с отрядами бронетехники. На учениях задействуют более 100 бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72БЗ. После слаживания подразделений военнослужащие проведут ночные и дневные стрельбы из башенного вооружения тяжелой техники.

Ранее агентство НСН сообщило, что избранный президент США допускает возможность соглашения с РФ о сокращении ядерного оружия в обмен на отмену санкций.