Будущее «украинского вопроса»: Корнилов оценил последний визит Байдена в Киев

Украина надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с США при администрации Дональда Трампа. Об этом сегодня во время совместного брифинга с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и в дальнейшем «украинский вопрос» будет объединять весь американский политикум», — отметил он.
Со своей стороны, вице-президент Байден добавил, что он надеется, что Дональд Трамп захочет стать «партнером Украины».
«Надеюсь, что новая администрация будет также сторонником вашего прогресса», — пожелал он.
Напомним, что сегодня утром Джозеф Байден сошел на украинскую землю в аэропорту «Борисполь». Это его последний официальный визит в Киев. Уже через четыре дня Байден уходит в отставку. Сегодняшняя встреча американского вице-президента с украинским руководством приурочена к 25-летию с начала дипломатических отношений между Вашингтоном и Киевом.
Украинский политолог Олег Ростовцев уже высказал свое предположение по поводу того, чем обусловлена сегодняшняя встреча Байдена и Порошенко. «Возможно, что Байден выполняет некое задание нового американского президента Дональда Трампа по инструктажу и даче указаний Порошенко, ведь он, Байден, максимально в украинской теме, почти пустил там корни», — передает слова эксперта НСН.
За альтернативной точкой зрения Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Корнилову, главе Центра евразийских исследований. Действительно, останется ли «украинский вопрос» на повестке дня в Вашингтоне и после ухода Обамы?
«Судя по опубликованному сегодня в газете Times внешнеполитическому интервью Трампа, все эти надежды напрасны. Трамп в этом интервью особо Украину и не упоминал. Потому я не думаю, что «украинский вопрос» будет хоть сколько-нибудь значимым для президента США Дональда Трампа. По крайней мере, в ближайшее время уж точно», — приводит свою точку зрения Владимир Корнилов.
С другой стороны, не следует забывать, что «украинский вопрос» существует для американского политикума не в вакууме и не сам по себе, но как часть некой более глобальной проблемы.
«Конечно, «украинский вопрос» будет рассматриваться политическими элитами США в контексте одного из основных вопросов — т.е. «российского». Собственно, только в этом ключе Украина и интересует американских политиков: в привязке к России, в связи с развитием и замораживанием российско-американских отношений», — продолжает политолог.
Нельзя отрицать персональный интерес Джозефа Байдена к Украине и украинским событиям, но в этом смысле он всегда был исключением среди американских политиков. Потому вряд ли его одобрительные высказывания в адрес Украины и украинского президента хоть сколько-нибудь соответствуют сейчас общим господствующим настроениям в истеблишменте США.
«Байден имеет бизнес-интересы, связанные с Украиной. В общем-то, он никогда особо этого и не скрывал. Но я не думаю, что его сегодняшний визит на Украину запомнят в США. С Обамой и Байденом там уже простились. Байден уже всплакнул над своим орденом, все уже обсудили это событие. Для американцев нынешний президент США и его вице-президент — это уже пройденный этап. Все прекрасно понимают, что эта пара сейчас занимается обустройством своего будущего «жилья», своим трудоустройством. Собственно, наверное, Байден и прилетел сегодня на Украину, чтобы договориться о чем-то лично для себя. Не только же сына своего ему трудоустраивать в украинские компании. Ему неплохо было бы сейчас получить и причитающееся лично ему за долгие годы лоббирования украинских интересов в США», — подводит итог Корнилов.
Иван Верихов