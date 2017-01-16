Будущее «украинского вопроса»: Корнилов оценил последний визит Байдена в Киев

16 Января 2017 15:14 59

Украина надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с США при администрации Дональда Трампа. Об этом сегодня во время совместного брифинга с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и в дальнейшем «украинский вопрос» будет объединять весь американский политикум», — отметил он.

Со своей стороны, вице-президент Байден добавил, что он надеется, что Дональд Трамп захочет стать «партнером Украины».

«Надеюсь, что новая администрация будет также сторонником вашего прогресса», — пожелал он.

Напомним, что сегодня утром Джозеф Байден сошел на украинскую землю в аэропорту «Борисполь». Это его последний официальный визит в Киев. Уже через четыре дня Байден уходит в отставку. Сегодняшняя встреча американского вице-президента с украинским руководством приурочена к 25-летию с начала дипломатических отношений между Вашингтоном и Киевом.

Украинский политолог Олег Ростовцев уже высказал свое предположение по поводу того, чем обусловлена сегодняшняя встреча Байдена и Порошенко. «Возможно, что Байден выполняет некое задание нового американского президента Дональда Трампа по инструктажу и даче указаний Порошенко, ведь он, Байден, максимально в украинской теме, почти пустил там корни», — передает слова эксперта НСН.

За альтернативной точкой зрения Федеральное агентство новостей обратилось к Владимиру Корнилову, главе Центра евразийских исследований. Действительно, останется ли «украинский вопрос» на повестке дня в Вашингтоне и после ухода Обамы?

«Судя по опубликованному сегодня в газете Times внешнеполитическому интервью Трампа, все эти надежды напрасны. Трамп в этом интервью особо Украину и не упоминал. Потому я не думаю, что «украинский вопрос» будет хоть сколько-нибудь значимым для президента США Дональда Трампа. По крайней мере, в ближайшее время уж точно», — приводит свою точку зрения Владимир Корнилов.

С другой стороны, не следует забывать, что «украинский вопрос» существует для американского политикума не в вакууме и не сам по себе, но как часть некой более глобальной проблемы.

«Конечно, «украинский вопрос» будет рассматриваться политическими элитами США в контексте одного из основных вопросов — т.е. «российского». Собственно, только в этом ключе Украина и интересует американских политиков: в привязке к России, в связи с развитием и замораживанием российско-американских отношений», — продолжает политолог.

Нельзя отрицать персональный интерес Джозефа Байдена к Украине и украинским событиям, но в этом смысле он всегда был исключением среди американских политиков. Потому вряд ли его одобрительные высказывания в адрес Украины и украинского президента хоть сколько-нибудь соответствуют сейчас общим господствующим настроениям в истеблишменте США.