Латвия перебросит войска в приграничный с Россией регион

Рига, 16 января. Власти Латвии приняли решение разместить в Латгалии — регионе на востоке страны, который граничит с Россией, постоянное подразделение Национальных вооруженных сил. Как сообщает Минобороны республики, такие меры принимаются с целью обеспечения эффективной комплексной обороны страны и повышения способностей реагирования НВС.

В ведомстве уточнили, что подразделение профессиональной армии с функциями противовоздушной обороны планируется сформировать в составе третьей бригады Земессардзе (ополчения). Оно будет размещено в Прейли, Резекне и Даугавпилсе.

Отметим, что Минобороны Латвии было поручено приступить к созданию постоянного подразделения ВС в Латгалии до 30 октября 2018 года согласно плану действий правительства.

Ранее глава польского Минобороны Антони Мачеревич заявил, что размещение американской танковой бригады в Польше объясняется вероятной «агрессией» со стороны России.