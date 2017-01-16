Марсоходу Curiosity угрожает неизвестный гуманоид в скафандре

Вашингтон, 16 января. Эксперты NASA обнародовали фото, на котором якобы изображен воинственный пришелец, охотящийся на марсоход Curiosity.

На снимках уфологов можно видеть силуэт, отдаленно похожий на воина с оружием. Ученые убеждены, что это живое существо. Кроме того, они особо подчеркивают, что этот гуманоид охотится на марсоход.

Отметим, что заявления NASA о воинственном марсианине и публикация снимков пришельца вызвала недоверие ряда экспертов. Так, некоторые полагают, что это лишь неудачный пиар и NASA всего лишь хочет пытается разрекламировать миссию Curiosity, таким образом, оправдав средства, затраченные на программу, пишет Индикатор.