FAN-TV Лента новостей
Марсоходу Curiosity угрожает неизвестный гуманоид в скафандре
Весь мир

Марсоходу Curiosity угрожает неизвестный гуманоид в скафандре

Сегодня 14:47
78

Марсоходу Curiosity угрожает неизвестный гуманоид в скафандре

Вашингтон, 16 января. Эксперты NASA обнародовали фото, на котором якобы изображен воинственный пришелец, охотящийся на марсоход Curiosity. 

На снимках уфологов можно видеть силуэт, отдаленно похожий на воина с оружием. Ученые убеждены, что это живое существо. Кроме того, они особо подчеркивают, что этот гуманоид охотится на марсоход.

Отметим, что заявления NASA о воинственном марсианине и публикация снимков пришельца вызвала недоверие ряда экспертов. Так, некоторые полагают, что это лишь неудачный пиар и NASA всего лишь хочет пытается разрекламировать миссию Curiosity, таким образом, оправдав средства, затраченные на программу, пишет Индикатор.

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сегодня 14:23
87

Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

Сегодня 14:15
237

Ответ «меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека

Сегодня 13:45
236

Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстрелах, Донецк и юг ДНР под огнем запрещенных орудий ВСУ

Сегодня 13:31
234

Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге

Сегодня 13:23
121
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Байден сравнил путь Киева к демократии с полетом на Луну

14:52

Марсоходу Curiosity угрожает неизвестный гуманоид в скафандре

14:47

Савченко скорректировала с ДНР и ЛНР списки пленных, выдачи которых ждут в Донбассе

14:46

Агент рассказал об интересе в Англии к нападающему ЦСКА

14:42

Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в Подмосковье

14:41

Столетний юбилей атомщика академика Забабахина отмечают в России

14:40

Полонский предъявил в суде справку, разрешающую взрывные эмоции

14:39

Минтруда РФ может отправить водителей автобусов на досрочную пенсию

14:38

Житель Великого Новгорода в ссоре зарезал свою девушку и спрятал тело

14:35

Россия напомнила Польше о записях разговоров в самолете Леха Качиньского

14:33

Полицейский сбил насмерть бабушку-нарушительницу в Таганроге

14:33

Samsung выяснила, почему взрывались смартфоны Galaxy Note 7

14:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Байден сравнил путь Киева к демократии с полетом на Луну
Читать
Закрыть