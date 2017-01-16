Дейнего: Безопасность людей в ЛНР важнее неудобств на границе с ДНР

На границе между ЛНР и ДНР теперь находится не только официальный таможенный пункт пропуска, но также проводятся и соответствующие меры по досмотру вещей. О введении учета миграции рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Данное изменение вступило в силу с началом 2017 года, поначалу нововведение вызвало недовольство среди местного населения. Новшества прохождения таможенного контроля для пассажиров автотранспорта заключаются в том, что помимо привычных проверок документов содержание паспортов теперь заносится в базу данных, также досматриваются личные вещи.

Система только начала работать и еще не до конца отлажена, из-за чего зачастую можно наблюдать очереди из автобусов и серьезные задержки по графику автобусного расписания, однако эти проблемы носят временный характер — нужно только отладить всю процедуру.

Тем не менее, многих жителей республик интересует, с чем связана такая срочность в ужесточении прохождения таможенного контроля между республиками.

«Мы ввели учет миграции. Вот скажем так. Приезжает ко мне представитель европейской державы. Я задаю нашим доблестным спецслужбам вопрос: а как он приехал? Они не могут ответить. То есть вот он сидит за столом, а наши спецслужбы ничего не знают о том, кто он. Следовательно, это нужно, прежде всего, для внутренней безопасности», — пояснил Дейнего.

По его словам, учет должен был быть изначально — в республике должны понимать, кто находится на ее территории законно, а кто нелегально, кто въехал или выехал. В целях обеспечения безопасности необходимо понимать, кто может представлять потенциальную угрозу.

«Вот когда даже на Изварино не было нормального учета, к нам в этих условиях приезжал представитель муниципальных органов ФРГ, депутат одной из земель Германии. Приехал в гости на такси из России, Воронежа, а наши доблестные спецслужбы об этом ничего не знали. С этого момента мы и пытаемся налаживать нормальный учет. Это приводит к тому, что на Станице есть определенные проблемы с тем, что поток людей большой. Да, создаются определенные неудобства, но они нивелируются вопросами безопасности, которые далеко не последние в нашей ситуации. Прежде всего — безопасность людей, их условий жизни», — подытожил Дейнего.

В качестве примера можно также привести диверсию 31 декабря 2014 года, когда Украина «поздравила» жителей Донбасса: группа диверсантов взорвала линию электропередач. Была угроза и поломок систем теплоснабжения. По мнению полпреда ЛНР, такие вещи нужно отрабатывать на опережение, контролировать границы, чтобы отсекать возможность поход диверсионных групп.

«Что касается проблем с организацией на таможенном пункте ЛДНР — они реально существуют. Там стоять придется достаточно долго. Я проезжал там последний раз, когда еще через Дебальцево ездили — тогда такого тотального контроля не было. На тот момент возникали проблемы с перевозкой с украинской территории через ДНР опасных продуктов», — рассказывает собеседник ФАН.

Это был период эпидемии домашних животных на украинской территории. В ДНР везли очень много мяса, зараженного инфекцией, а также живых больных свиней. Попытки провезти в ЛНР этот товар и послужили одной из причин ужесточения контроля грузов, которые проходят через границу с ДНР.

Конечно, были и более серьезные случаи — так, в республику даже партии детского инсулина заходили с ядом. Использовать для детей импортный инсулин — ныне обычное дело во врачебной практике, так как изготавливаемый на Украине не подходит детям. В 2015 году была задержана партия инсулина, который везли с украинской стороны, чтобы отравить детей.

Одним словом, временные трудности с новым порядком на границе республик — не худшая из бед, которые могут случиться.