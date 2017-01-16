Мужчина открыл стрельбу около начальной школы в Глазго

16 Января 2017 14:56 45

Эдинбург, 16 января. Сотрудники правоохранительных органов Шотландии выясняют обстоятельства стрельбы в городе Глазго.

Инцидент произошел около одной из начальных школ в пригородном районе Пенили. Согласно предварительной информации, стрелять начал неизвестный мужчина, однако никто из учащихся и местных жителей не пострадал.

Напомним, ранее стало известно о том, что 16-летний подросток погиб, получив серьезное ранение во время перестрелки в американском штате Нью-Джерси.

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