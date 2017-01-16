Байден сравнил путь Киева к демократии с полетом на Луну

16 Января 2017 14:52 44

Киев, 16 января. В своей речи в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко уходящий вскоре в отставку вице-президент США Джо Байден сравнил путь украинских демократических реформ с полетом первых американских астронавтов на Луну. Байден провел параллель между президентом Порошенко и президентом США Джоном Кеннеди, «запустившим» миссию на Луну.

«Украинцы, продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте бороться с коррупцией, настаивайте на прозрачности, — призвал Байден. — Расследуйте и преследуйте чиновников, которые разбазаривают бюджетные средства». Вице-президент США особо отметил, что считает повальную коррупцию прорехой в идеологической борьбе Украины с Россией: по его словам «Россия использует коррупцию на Украине», чтобы показать слабость украинской политики и общества.

В целом, предупредил в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа уходящий в отставку вице-президент, Украину ожидает «очень сложный год».