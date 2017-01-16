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Сирия новости 16 января 2017 16.30: почти 40 курдов убито в боях с ИГИЛ в Ракке, перестрелки между боевиками в Идлибе
Новости Сирии

Сирия новости 16 января 2017 16.30: почти 40 курдов убито в боях с ИГИЛ в Ракке, перестрелки между боевиками в Идлибе

Сегодня 16:30
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Боевики группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» устроили перестрелки в Идлибе

Сирия, 16 января. Террористы ИГ* убили почти 40 бойцов курдских формирований в ходе ожесточенных боев на западе от Ракки. Боевики группировок «Джебхат ан-Нусра»** и «Ахрар аш-Шам» устроили перестрелки в жилых кварталах Идлиба. Сирийская армия атакует позиции боевиков в нескольких частях провинции Хама,  сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Группа боевиков-оппозиционеров открыла огонь по опорным пунктам подразделений Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Айн Аль-Фиджа в долине Вади-Барада на западе от города Дамаск. Однако в ходе короткого столкновения правительственные военнослужащие ликвидировали почти всю группу повстанцев. В нескольких частях долины по-прежнему сохраняются очаги сопротивления.

Военнослужащие САА ликвидировали группу террористов в долине Вади-Барада

Провинция Алеппо

В одном из районов восточной части города Алеппо, где ранее дислоцировались отряды боевиков оппозиционных формирований, были найдены ценнейшие рукописи. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись. На ней запечатлено, как правительственные сотрудники ведут работы по восстановлению одной из богатейших библиотек города, в которой содержатся редкие рукописи, книги и картины. Кроме того, они пытаются оценить примерный ущерб, нанесенный боевиками.

Провинция Хомс

Военнослужащие правительственных войск в результате мощного артиллерийского удара ликвидировали остатки отрядов террористов ИГ, дислоцировавшиеся в районе населенного пункта Шарифа на западе от сирийской авиабазы «Т-4» в восточной части провинции Хомс. Кроме того, разрушены укрепления и уничтожены транспортные средства боевиков.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации одного из сирийских информационных порталов, ВВС САР продолжают наносить авиаудары по укрепленным районам террористов ИГ на юге от города Дейр эз-Зор. Правительственная авиация сбросила еще несколько бомб недалеко от аэропорта и нанесла удар по местам скопления сил ИГ вблизи блокпоста «Панорама». Информация о результатах воздушной операции в настоящий момент устанавливается.

ВВС Сирии провели бомбардировки позиций ИГ на юге от Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

Согласно данным представителей командования Сирийской свободной армии (ССА)***, оппозиционные силы контролируют почти 65% территорий провинции Даръа. Около 30% находится под контролем правительственной армии, еще 5% территории заняты отрядами террористов ИГ, утверждает источник. Информация пока проверяется.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Орм Аль-Джоз, расположенном на юго-западе провинции Идлиб, вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». Террористы ведут интенсивные перестрелки на территории жилого квартала. Данные о численных потерях среди боевиков и возможных жертвах среди местных жителей устанавливаются. Причины вооруженного конфликта между боевиками союзных формирований также пока выясняются.

Провинция Ракка

Согласно данным источника, близкого к боевикам ИГ, за вчерашние сутки в ходе ожесточенных столкновений в западном пригороде Ракки было убито как минимум 37 бойцов Сирийских демократических сил (SDF)**** и курдских отрядов народной самообороны (YPG). Источник также сообщает, что ликвидированы три военных автомашины сил операции «Гнев Евфрата».

Почти 40 бойцов SDF и YPG было убито в боях с ИГ на западе от Ракки

Провинция Хама

В нескольких частях провинции Хама отмечаются столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками оппозиционных формирований, отказавшихся присоединиться к плану перемирия сирийского правительства. Военнослужащие САА ведут массированный огонь по опорным пунктам повстанцев вблизи населенного пункта Зезун на западе провинции из ракетных установок. По позициям боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Латамина на севере провинции сирийской армией был нанесен мощный артиллерийский удар. В результате оппозиционные силы понесли серьезные численные потери. Однако, по данным оппозиционного источника, в ходе боев были также ранены несколько правительственных солдат. Эта информация в настоящий момент проверяется.

Как сообщает один из сирийских новостных центров, ВВС САР провели бомбардировку опорных пунктов отрядов боевиков-оппозиционеров в районе населенного пункта Аль-Дакила на востоке от города Хама с целью предотвратить готовящееся наступление на позиции сирийской армии в этой части провинции. В результате операции был частично разрушен пункт управления повстанцев, уничтожены практически все находившиеся там на момент удара боевики.

Ирак

По данным источника в командовании иракской армии, правительственные войска значительно продвинулись в освобождении остающейся под контролем ИГ части Восточного Мосула. Подразделения армии Ирака вошли в район Наби Юнис. В ходе ожесточенных боев им удалось нанести террористам значительный урон в живой силе и оттеснить отряды ИГ назад с их позиций в регионе.

Карта военных действий в Сирии

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