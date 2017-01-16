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Агент рассказал об интересе в Англии к нападающему ЦСКА
Спорт

Агент рассказал об интересе в Англии к нападающему ЦСКА

Сегодня 14:42
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Агент рассказал об интересе в Англии к нападающему ЦСКА

Москва, 16 января. В разговоре с Федеральным агентством новостей агент форварда ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного. Ранее ивуариец с опозданием присоединился к команде на сборе в Испании из-за болезни.

«Не думаю, что Витинью и Траоре можно называть конкурентами. Бразилец все-таки больше играет из глубины. Кстати, отдельно хочу сказать о несостоявшемся уходе Ласины в «Малагу». Все документы были готовы, ЦСКА был в курсе переговоров, но все уперлось в позицию «Монако». К Ласине также присматривается английский клуб из середины таблицы», — сообщил Селюк ФАН.

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Ксения Тасманова
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