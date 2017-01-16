Полонский предъявил в суде справку, разрешающую взрывные эмоции

Москва, 16 января. Обвиняемый в мошенничестве российский предприниматель Сергей Полонский в Пресненском суде в понедельник объяснил, почему ведет себя крайне эмоционально.
По словам 44-летнего предпринимателя, он чересчур эмоционален по причине повышенного содержания в крови белка тиреоглобулина.
Полонский также попросит приобщить к делу медицинскую справку, которая свидетельствует о том, что у него в крови в более чем пять раз превышена отметка тиреоглобулина, влияющего на его эмоциональность.
Напомним, на прошлом заседании Полонский точно также объяснял его эмоциональность.
В том случае, если эмоциональное состояние не позволяет соблюдать удобные условия судебного процесса, то процесс можно приостановить, и дождаться его полного выздоровления, добавил Полонский.