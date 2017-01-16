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Полонский предъявил в суде справку, разрешающую взрывные эмоции
Общество

Полонский предъявил в суде справку, разрешающую взрывные эмоции

Сегодня 14:39
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Полонский предъявил в суде справку, разрешающую взрывные эмоции

Москва, 16 января. Обвиняемый в мошенничестве российский предприниматель Сергей Полонский в Пресненском суде в понедельник объяснил, почему ведет себя крайне эмоционально.

По словам 44-летнего предпринимателя, он чересчур эмоционален по причине повышенного содержания в крови белка тиреоглобулина.

Полонский также попросит приобщить к делу медицинскую справку, которая свидетельствует о том, что у него в крови в более чем пять раз превышена отметка тиреоглобулина, влияющего на его эмоциональность.

Напомним, на прошлом заседании Полонский точно также объяснял его эмоциональность.

В том случае, если эмоциональное состояние не позволяет соблюдать удобные условия судебного процесса, то процесс можно приостановить, и дождаться его полного выздоровления, добавил Полонский.

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Дана Балан
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