Столетний юбилей атомщика академика Забабахина отмечают в России

16 Января 2017 14:40 42

Москва, 16 января. Академик Евгений Забабахин внес большой вклад в создание и развитие отечественного ядерного вооружения.

Торжественные мероприятия в честь академика Забабахина пройдут в Москве и Снежинске Челябинской области, также состоится церемония памятного гашения почтовой марки, которая была выпущена к столетию выдающегося ученого. Академик Забабахин участвовал в создании первого отечественного ядерного заряда, испытания которого прошли в 1949 году. Евгений Иванович, работая в Снежинске, стал одним из разработчиков первого советского термоядерного заряда.

Ранее Газета.ру сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерениях решить вопрос, касающийся сокращения ядерного вооружения США и РФ.