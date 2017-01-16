Житель Великого Новгорода в ссоре зарезал свою девушку и спрятал тело

16 Января 2017 14:35 59

Новгород, 16 января. Сотрудникам следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области удалось найти и задержать 20-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве 17-летней местной девушки. По версии следствия, парень убил свою подругу из-за бытовой ссоры, после чего спрятал ее тело на берегу реки Волхов.

«В ходе проверки указанной информации в микрорайоне Луговой города Великого Новгорода следователем обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти», — указано в сообщении, распространенном пресс-службой Следственного комитета РФ.

Отмечается, что подозреваемый нанес девушке более 20 ножевых ранений. Убийство произошло 13 января, а уже на следующий день мать девушки подала в розыск.

Как отмечают в Следственном комитете, к раскрытию данного преступления были привлечены наиболее опытные сотрудники полиции и криминалисты.