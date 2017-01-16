Полицейский сбил насмерть бабушку-нарушительницу в Таганроге

Таганрог, 16 января. Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Пенсионерке было 83 года. Обстоятельства автокатастрофы устанавливают следователи.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, наезд на пенсионерку совершил сотрудник отдела вневедомственной охраны конвойно- постового отряда УМВД по Таганрогу. Сейчас следователи установили, что утром 16 января мужчина ехал на своем личном автомобиле ВАЗ-2107. Бабушку полицейский сбил, когда та переходила дорогу в неположенном месте, подчеркнули в ведомстве. В результате ДТП женщина получила смертельные травмы и умерла на месте происшествия.

По данным медосвидетельствования, сотрудник полиции в момент дорожной аварии был трезв. Сейчас по факту трагедии идет доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.