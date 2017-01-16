Психологическое похмелье, или Как пережить самый депрессивный день в году

Британский ученый Клифф Арнол из Университета Кардиффа официально окрестил третий понедельник января самым депрессивным днем в этом году. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о том, можно ли так утверждать, от чего зависит депрессия в январские дни, и как ее побороть.

Арнол объясняет все просто: в том, что 16 января является таким непростым днем, виновата, прежде всего, сложная политическая обстановка. В мире не пойми что происходит, Дональд Трамп все никак не вступит в свою должность, кругом войны и тому подобные вещи. Потом людей печалит и то, что происходит в их кошельках: деньги за праздники потрачены, когда новая зарплата непонятно, все «вкусности» с новогодних столов съедены, приходится работать. Наконец, жителям крупных городов часто не хватает тепла и солнечного света. Все это в совокупности бросает человека в депрессию.

«Какой-то конкретный день выделять нецелесообразно, это такая точность, которой быть не может. В остальном рассуждения ученого справедливы: после новогоднего подъема и праздников настроение неумолимо снижается. Не случайно, что число суицидов в новогодний период увеличивается: люди смотрят, что все вокруг веселятся и дарят подарки, а они не могут отпраздновать в полной мере. Это рождает печальные мысли. И после Нового года у этих же людей растет убежденность, что год прошел и ничего не изменилось, ничего не изменится и дальше. В самом невинном случае у них снизится настроение: чуда не случилось, жизнь остается такой же, как и раньше», — комментирует психиатр Николай Медведев.

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По его словам, от малой освещенности действительно снижается синтез гормонов счастья. Световой день сейчас короткий, испорчен плохой погодой: солнца нет, небо затянуто облаками. По крайней мере, на северо-западном направлении России. Такая, в целом, складывается безрадостная обстановка, психологическое похмелье.

«Чтобы его одолеть, не нужно строить нереалистичных планов: мол, со следующего года, с понедельника, я начну все делать по-другому. Первые несколько дней люди действительно стараются жить как-то по новому: ходить в спортзал, бросить курить и пить, читать умные книги. Потом наступает срыв, потому что задуманное невозможно совершить через насилие над собой. Наступает состояние вины и стыда за все это. Таких вещей надо избегать: делайте то, что хочется, и относитесь к себе более бережно», — добавляет эксперт ФАН.

Ранее Национальная служба новостей сообщала о другом виде депрессии, свойственном человеку: когда он, не задумываясь, берет кредит, который по разным причинам не может выплатить.