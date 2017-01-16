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Совфед объяснил кабмину, как защитить дольщиков в России
Экономика

Совфед объяснил кабмину, как защитить дольщиков в России

Сегодня 14:23
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Совфед объяснил кабмину, как защитить дольщиков в России
Москва, 16 января. В Совете Федерации усомнились, что компенсационный фонд долевого строительства сможет защитить покупателей строящейся недвижимости. Средств фонда может не хватить, а это приведет к росту цен на жилье, опасаются сенаторы.

Члены верхней палаты российского парламента убеждены, что компенсационный фонд не должен стать альтернативой банковскими гарантиями и страхованием ответственности застройщиков, а, напротив, должен работать вместе с ними.

Если механизм будет работать иначе, фонд попросту может не справиться со своими обязательствами, что повлечет необходимость троекратного роста взносов строительных компаний. А это в свою очередь обернется скачком цен на жилье, пишет газета «Известия».

Именно поэтому в своих рекомендациях кабмину профильный комитет Совфеда попросил задуматься о возможном использовании страхования и поручительства банка одновременно с началом работы компенсационного фонда.

«Только применение комплексного подхода создаст действительно эффективную систему гарантирования исполнения обязательств застройщика», — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Рогоцкий.
 

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Ярослава Замысловатова
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