Samsung выяснила, почему взрывались смартфоны Galaxy Note 7

Сеул, 16 января. В ходе расследования специалисты южнокорейской компании Samsung выяснили причину многочисленных возгораний смартфонов Galaxy Note 7 — это неисправность в аккумуляторах.

Как сообщил источник агентства Reuters, компания планирует официально объявить о результатах расследования 23 января. По оценкам аналитиков, корпорации необходимо вовремя представить общественности убедительную причину «взрывоопасности» Galaxy Note 7, поскольку не за горами презентация флагманского смартфона Galaxy S8.

«Они должны убедиться, что все пройдет гладко, а также они должны убедить покупателей, что такое больше не повторится», — подчеркнул аналитик компании IDC Брайан Ма.

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