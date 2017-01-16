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Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в Подмосковье
Происшествия

Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в Подмосковье

Сегодня 14:41
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Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в Подмосковье

Москва, 16 января. Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона квартиры на девятом этаже в Подмосковье. Как стало известно, инцидент произошел в городе Куровское Орехово-Зуевского района Московской области.

Так, тело с травмами, характерными для падения с большой высоты, было обнаружено в накануне вечером под окнами многоэтажки на Коммунистической улице. По данным телеканала «360», безработный мужчина выпал с балкона своей квартиры, которая находится на девятом этаже. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, в частном доме по улице Круговой в поселке Репино был обнаружен труп гражданина Узбекистана 1973 года рождения.

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Житель Великого Новгорода в ссоре зарезал свою девушку и спрятал тело
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