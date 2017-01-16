Россия напомнила Польше о записях разговоров в самолете Леха Качиньского

16 Января 2017 14:33 58

Варшава, 16 января. Российская сторона передала Польше все записи речевого самописца рухнувшего под Смоленском самолета, на борту которого находился Лех Качиньский. Об этом в понедельник сообщили официальные представители посольства Российской Федерации в Варшаве.

Напомним, в конце декабря министерство обороны Польши попросило Москву передать записи из кабины пилотов авиалайнера Ту-154, о которых говорил президент РФ Владимир Путин.

Как отметили российские дипломаты, Путин имел в виду материалы, которые уже есть у Варшавы.

«Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов», — подчеркнула пресс-служба посольства.

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