Россия напомнила Польше о записях разговоров в самолете Леха Качиньского

Варшава, 16 января. Российская сторона передала Польше все записи речевого самописца рухнувшего под Смоленском самолета, на борту которого находился Лех Качиньский. Об этом в понедельник сообщили официальные представители посольства Российской Федерации в Варшаве.
Напомним, в конце декабря министерство обороны Польши попросило Москву передать записи из кабины пилотов авиалайнера Ту-154, о которых говорил президент РФ Владимир Путин.
Как отметили российские дипломаты, Путин имел в виду материалы, которые уже есть у Варшавы.
«Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов», — подчеркнула пресс-служба посольства.
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