Путин подписал указ об установлении Дня Росгвардии

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий День войск Национальной гвардии РФ.

День Росгвардии устанавливается 27 марта в целях сохранения преемственности воинской традиции и повышения престижа несения службы в войсках Национальной гвардии России. Указ об установлении Дня Росгвардии отменяет День внутренних войск МВД РФ.

Ранее информационное агентство Утро.ру сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью газетам The Times и Bild, что является сторонником заключения ядерной сделки с Российской Федерацией, которая может явиться условием снятия санкций с РФ.