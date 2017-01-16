Жесткие слова Трампа об устаревшем НАТО обеспокоили руководство альянса

Брюссель, 16 января. Руководство Североатлантического альянса обеспокоилось после слов избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего НАТО устаревшей организацией. Об этом заявил глава дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер,

Он рассказал, что прибыл после завершившихся переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, в НАТО заявления миллиардера восприняли с обеспокоенностью, подчеркнул министр МИД ФРГ.

Напомним, накануне республиканец Дональд Трамп отметил, что работающая на протяжении многих лет НАТО уже устарела, поскольку организация не борется с терроризмом.

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