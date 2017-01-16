Ограбление Кардашьян в Париже совершила банда пенсионеров

Париж, 16 января. Ограбление американской звезды Ким Кардашьян в Париже совершили пожилые люди, самому младшему участнику налета было 54 года. Об этом сообщает телеканал «360°».

Как выяснилось, организатором ограбления является 60-летний рецидивист по кличке Омар Старый. Омар Старый собрал банду, в которую вошли: 61-летний Дидье Дюбрек по кличке Голубые глаза, 63-летний Юнис Аббас и 72-летний Пьер Буианер. Самым младшим налетчиком оказался 54-летний Франсуа Делапорт. Кроме того, в ограблении принял участие сын Омара, который выступил в роли водителя.

Несмотря на большой криминальный опыт, преступники были задержаны через несколько дней после ограбления.

Напомним, Ким Кардашьян была ограблена 3 октября в своем гостиничном номере бандой злоумышленников в полицейской форме. Они связали Кардашьян и заперли ее в ванной, после чего унесли шкатулку с драгоценностями и другие ценности. Позднее выяснилось, что общая стоимость похищенного имущества оценивается в девять миллионов евро.