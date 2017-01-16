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Четверо бойцов ВСУ покинули зону АТО в Донбассе за сутки
Происшествия

Четверо бойцов ВСУ покинули зону АТО в Донбассе за сутки

Сегодня 14:11
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ЛНР: четверо бойцов ВСУ дезертировали из зоны АТО за сутки

Луганск, 16 января. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ только за одни сутки не досчитались четырех солдат в зоне антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По словам майора, еще шестерых бойцов задержали в пьяном состоянии.

Марочко отметил, что данные факты говорят о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии личного состава и бездействии командиров ВСУ.

Как заявлял ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, в рядах украинской армии в Донбассе отмечается увеличение количества случаев самовольного оставления мест несения службы, падение уровня исполнительности и воинской дисциплины.

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Тимур Румянцев
#ато #всу #донбасс #лнр
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