Четверо бойцов ВСУ покинули зону АТО в Донбассе за сутки

Луганск, 16 января. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ только за одни сутки не досчитались четырех солдат в зоне антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По словам майора, еще шестерых бойцов задержали в пьяном состоянии.

Марочко отметил, что данные факты говорят о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии личного состава и бездействии командиров ВСУ.

Как заявлял ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, в рядах украинской армии в Донбассе отмечается увеличение количества случаев самовольного оставления мест несения службы, падение уровня исполнительности и воинской дисциплины.

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