ВСУ перебросили к границам ЛНР 30 иностранных наемников

Луганск, 16 января. Украинские силовики перебросили в район населенного пункта Счастье отряд из 30 иностранных наемников. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Наличие иностранных наемников подтверждает и местное население, которое их неоднократно видело в магазинах и придорожных кафе», — отметил он.

Кроме того, в первом батальоне 24-й бригады ВСУ, который базируется в Попасной, служат два гражданина Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли ряд населенных пунктов ЛНР из гранатометов.

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