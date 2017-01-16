Английская писательница едет в Сибирь поохотиться на затерянные рояли

Новосибирск, 16 января. В Новосибирск и Барнаул приедет британская писательница Софи Робертс, которая хочет познакомиться с владельцами раритетных фортепиано и роялей.

Робертс будет находиться в Сибири с 18 по 25 января. За это время она планирует посетить Новосибирск и Барнаул. Цель поездки британки — фортепиано и рояли, созданные в 19 веке. Она намерена познакомиться с их владельцами и узнать их историю, которые затем войдут в книгу «Затерянные пианино Сибири». Релиз книги уже запланирован на весну 2019 года.

«Через истории раритетных музыкальных инструментов в книге будет рассказана и осмыслена история Сибири: свержение самодержавия, история революции и история подлежащих наказанию философии и верований, опыт изгнания и опыт выживания в столь суровых условиях через утешение в культуре и музыке», — рассказали источники.

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