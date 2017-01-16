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Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев
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Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

Сегодня 14:15
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Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

Корабли британского военного флота собираются сопровождать у своих берегов российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» на обратном пути из Сирии в Россию. Корреспондент Федерального агентств новостей побеседовал с членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексеем Кондратьевым об опасениях Великобритании.

Как заявил адмирал Филипп Джонс, королевский флот сталкивается с самой большой активностью российских военных кораблей и подлодок за последние 25 лет — фактически со времен холодной войны. По информации британских СМИ, Лондон крайне обеспокоен активностью подлодок Российской Федерации в водах к северу от Шотландии.

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«Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» существует почти 40 лет. Истерика британцев — очередной предлог для ведения разведки, контроля проведения мероприятия по движению к порту приписки, а также простое желание создавать ситуацию нагнетания страстей в рамках общей политики НАТО. Ничего нового не происходит. Так всегда было и будет. Американцы, англичане, немцы и даже нейтральные шведы нервно реагируют, когда наши корабли выходят в акваторию мирового океана. При этом они ведут как морскую разведку, так и воздушную. Зачем? Для отслеживания параметров работающих радиолокационных и радиотехнических станций, наведение самолетов, определение курсов движения нашей авиации, если она вылетает с палубы корабля. Исходя из этого, они анализируют, какие задачи выполняет корабль, потому что в ходе боевой подготовки он может исполнять всевозможные задачи по изучению акватории, возможных направлений авиаударов и так далее», — пояснил ФАН Алексей Кондратьев.

Кондратьев: Истерика британцев — предлог слежки за «Адмиралом Кузнецовым»

По мнению сенатора, британские военные попытаются максимально извлечь из истерики США выгоду для себя. Создавая образ «агрессора», они попытаются выбить еще больше денег на «оборону», которая имеет, прежде всего, наступательный характер.

«Движение всех кораблей и судов выполняется на основе морского права — это определенные условия, которые ограничиваются самой акваторией, маршрутами. Вот когда корабль выходит за эти юридические параметры, когда воздушные суда, которые базируются на этих кораблях, пересекают территорию каких-то государств, то это уже нарушение государственного права. Поэтому любое государство имеет право реагировать соответствующим образом, в том числе с применением оружия. Нужно отметить, что мы ничего нарушать не планируем. Естественно, со стороны британцев возможны какие-либо провокации (сближение с кораблем или самолетами). Такое уже было. Просто так никого сопровождать они не собираются», — резюмировал Алексей Кондратьев.

Ранее НСН привело заявление главы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Озерова, который сообщил, что сокращение авианесущей группировки в Средиземном море — акт доброй воли со стороны Российской Федерации.

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Илья Муромский
#алексей кондратьев
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