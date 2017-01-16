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Савченко скорректировала с ДНР и ЛНР списки пленных, выдачи которых ждут в Донбассе
Политика

Савченко скорректировала с ДНР и ЛНР списки пленных, выдачи которых ждут в Донбассе

Сегодня 14:46
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Савченко скорректировала с ДНР и ЛНР списки пленных, выдачи которых ждут в Донбассе

Киев, 16 января. Депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко на своей странице Facebook опубликовала уточненные списки украинцев, которые считаются попавшими в плен или пропавшими без вести на территории ДНР и ЛНР, а также представленные властями народных республик Донбасса списки лиц, на выдаче которых настаивают в Донецке и Луганске.

Списки, представленные Донецком и Луганском, значительно шире, чем украинский: в то время как украинская сторона требует выдачи лишь 137 человек, в общем списке лиц, выяснения судьбы которых требуют на Донбассе, содержится более девятисот фамилий, среди которых, указана, в частности, бывший мэр Славянская Неля Штепа, находящаяся в настоящее время в украинской тюрьме по обвинению в сепаратизме.

Напомним, как сообщал телеканал «360° Подмосковье», в Кремле обещали проанализировать предоставленные Савченко списки, чтобы проверить заявления о гражданах России, которых удерживают в плену на Украине.

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Валентин Меликов
#надежда савченко
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