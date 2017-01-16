На переход Самедова в «Спартака» повлияла третья сила

Москва, 16 января. Футбольный клуб «Локомотив» прокомментировал переход бывшего хавбека железнодорожников Александра Самедова в стан «Спартака». Об этом говорится на официальном сайте столичного клуба.

По имеющейся информации, «Локо» получил предложение от красно-белых о выкупе трансфера полузащитника. Самедов сам захотел перейти в другой коллектив.

При рассмотрении предложения от руководства «Спартака» красно-зелеными были учтены интересы национальной команды России, в которой Самедов играет далеко не последнюю роль.

«Локомотив» также выразил футболисту благодарность за проведенное в клубе время.

«Александр Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня было объявлено о переходе Самедова из «Локомотива» в «Спартак».