Кремль наотрез отказался обсуждать ядерную сделку с Трампом до его инаугурации

Москва, 16 января. Российские власти не обсуждают вопрос о сокращении ядерного вооружения в обмен на снятие введенных США антироссийских санкций. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Москва относится к предложению избранного президента США по ядерному вооружению, после чего отказался обсуждать данную инициативу до инаугурации Трампа.

Песков добавил, что вопрос отмены санкций в отношении России не стоит на повестке дня властей страны. По его словам, РФ не собирается «ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов».

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