Глава Национального театра Греции раскрыл главный секрет удачной постановки

16 Января 2017 14:56 44

Москва, 16 января. Руководитель Национального театра Греции Стафис Ливафинос рассказал о совместной с Театром имени Вахтангова постановке «Царя Эдипа» и раскрыл секрет успешной работы для любого театрального режиссера.

По словам Ливафиноса, премьера «Царя Эдипа» в 2016 году под руководством главного режиссера театра Римаса Туминаса на сцене древнейшего амфитеатра в Эпидавре собрала около 10 тысяч зрителей, для которых это тоже было экспериментом. «На одной сцене — греческий хор, русские актеры. Такое зрелище им было в новинку», — отметил Ливафинос. Он заметил, что использование греческого и русского языков в одной постановке произвело на публику в Греции большое впечатление, сообщает газета «Известия».

Руководитель театра рассказал, что в конце эпохи СССР, уже получив артерское образование на родине, приехал обучаться режиссуре в ГИТИСе. Вернувшись в Грецию в 1990-х годах, он стал внедрять русскую драматическую школу. «Русская школа тем гениальна, что это большая река, в которую вливаются разные течения», — заметил Ливафинос.

Он рассказал, что несколько раз в год приезжает в Россию читать лекции по древнегреческим трагедиям и эпосу. Секрет успеха, по мнению Ливафиноса, в том, что каждый театральный режиссер «должен придумать огонь».