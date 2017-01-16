Пакистан закупит российский вертолет Ми-171

Москва, 16 января. Холдинг «Вертолеты России» заключил контракт с Пакистаном на поставку гражданских машин Ми-171.

Российский холдинг стал победителем международного тендера и заключил контракт с властями пакистанской провинции Белуджистан. Вертолет будет передан в Пакистан в первой половине текущего года. Руководство «Вертолетов России» отметило, что победа в тендере стала закономерным доказательством того, что отечественные машины оптимально подходят для эксплуатации в условиях Пакистана, российская авиационная техника пользуется спросом более чем в 100 странах мира. В дальнейшем холдинг рассчитывает на продолжение сотрудничества с властями Пакистана.

Ранее телеканал 360° сообщил о том, что заместитель министра обороны России Николай Панков принес от лица военного ведомства извинения родственникам погибших в крушении Ту-154.