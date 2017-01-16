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Россия

Минтруда РФ может отправить водителей автобусов на досрочную пенсию

16 Января 2017 14:38
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Минтруда РФ может отправить водителей автобусов на досрочную пенсию

Москва, 16 января. Условия труда водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в России будут оцениваться по новым правилам, в частности, им может быть предоставлено право на досрочную пенсию, заявил председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин.

Ломакин, что до 1 июля текущего года в Минтруда должны утвердить особенности проведения СОУТ в отношении водителей городского наземного пассажирского транспорта.

«Мы будем настаивать на предоставлении водителям права на досрочную пенсию вне зависимости от результатов СОУТ, — цитирует его газета «Известия». — А также на утверждении стандартов напряженности труда».

Он отметил, что водителям приходиться ежедневно отвечать не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров. Кроме того, эта работа требует предельного внимания и является опасной и достаточно вредной для здоровья.

Ранее глава Минтруда отреагировал на предложение увеличить рабочий день для курильщиков.

Катерина Тимошенская

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