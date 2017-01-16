Десятки связанных с ИГ боевиков задержаны в Чечне

Грозный, 16 января. Четверо боевиков, связанных с «Исламским государством» (ИГ), ликвидированы во время многодневной спецоперации в Чеченской республике. По словам источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, силовики также задержали порядка 60 боевиков.

Согласно приведенным данным, в Чечне раскрыта сеть подполья, тесно связанного с террористической группировкой. Сама спецоперация была проведена в нескольких населенных пунктах Шалинского района, на территории Курчалоевского района, а также в столице Чечни - городе Грозном.

Сегодня глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации был задержан особо опасный террорист, входивший в связанное с ИГ бандформирование.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.