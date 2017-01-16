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Диджей зарезал 15-летнего подростка после сельской дискотеки на Кубани
Происшествия

Диджей зарезал 15-летнего подростка после сельской дискотеки на Кубани

Сегодня 14:12
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Диджей зарезал 15-летнего подростка после сельской дискотеки на Кубани

Краснодар, 16 января. В Новокубанском районе Краснодарского края произошло жестокое убийство 15-летнего подростка, который поссорился с диджеем после сельской дискотеки. 

Предполагаемый убийца, по версии следствия, периодически  подрабатывал диджеем на дискотеках в Доме Культуры хутора Зорька. Предварительно установлено, что около 22.00 13 января он объявил об окончании дискотеки и попросил покинуть ДК всех собравшихся. Однако такой расклад не понравился 15-летнему подростку, с которым у диджея возник конфликт.

21-летний обвиняемый рассказал, что несовершеннолетний стал оскорблять его и оказывать сопротивление. Уже на улице злоумышленник ударил подростка кухонным ножом и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное СУ СК РФ. Подозреваемый арестован.

Как сообщала Газета.Ru, ранее в Тамбовской области задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве сестры, отца и бабушки. По версии следствия, обвиняемого толкнули на преступление семейные ссоры из-за бытовых вопросов.

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Ксения Тасманова
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