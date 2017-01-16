Должники из Иркутской области заживо сожгли кредитора в багажнике автомобиля

Иркутск, 16 января. Сотрудниками следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области были задержаны двое мужчин, проживающих в поселке Слюдянка. Их подозревают в убийстве 52-летнего мужчины, которому один из них задолжал 200 тысяч рублей.

Сгоревший автомобиль с остатками человеческого тела в багажнике был обнаружен в лесу 9 января. Оперативные действия сотрудников Следственного комитета и управления МВД России по Иркутской области позволили в кратчайшие сроки установить подозреваемых — ими оказались двое местных мужчин 26 и 30 лет, один из которых взял в долг у убитого сумму в 200 тысяч рублей.

Подозреваемые уже дали признательные показания. По их словам, убийство было совершено 7 января. Мужчины сообщили, что решили не отдавать деньги кредитору, а вместо этого поделить между собой остаток средств. Возбуждено уголовное дело, предполагаемым преступникам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.